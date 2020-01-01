أمريكا تتخوف من الرد الإيراني الثاني.. ما هي طبيعته؟

وكالات

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى من ردٍ إيراني ثانٍ على اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.



وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الرد الإيراني الثاني الذي تخشاه أمريكا، يتمثل في هجوم "سايبر"، والذي قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وخطوط الهاتف وسقوط النظام المصرفي عبر الهجمات الالكترونية.



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد اغتالت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، باستهداف موكبه في العاصمة العراقية بغداد، واغتيال قائد حزب الله العراقي نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس.



وكان سليماني مهندس عمليات إيران في الشرق الأوسط، وقد تعهدت إيران بالانتقام الشديد لموته.



وردت إيران على اغتيال سليماني، يوم الأربعاء الماضي، بتنفيذ هجوم صاروخي على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية.