من هي الشخصية الإيرانية التي فشل الأمريكيون في اغتيالها يوم مقتل سليماني؟

وكالات

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إنه بالتزامن مع عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني، نفذت قوات أمريكية خاصة عملية سرية لاغتيال عبد الرضا شهلائي، المسؤول عن ملف اليمن في الحرس الثوري الإيراني.

وقال مسؤول عسكري أمريكي إنه كان من المتوقع أن يتم الإعلان عن عملية اغتيال سليماني وشهلائي بالتزامن، ولكن فشل الأخيرة أدى للإعلان بشكل منفرد عن عملية اغتيال سليماني.

ولم يستبعد المسؤول الأمريكي تنفيذ عملية أخرى لاغتيال شهلائي وذلك لوقف الدعم الذي يقدمه الحرس الثوري الإيراني إلى المقاتلين الحوثيين.

واعتبرت الصحيفة أن محاولة اغتيال شهلائي تؤكد أن اغتيال سليماني لم يكن مرتبطا بالتخطيط لعمليات قريبة كما يدّعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإنما بمخطط أوسع لاستهداف قادة قوة القدس في الحرس الثوري.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات تقود إلى اغتيال أو اعتقال شهلائي لدوره في تسليح الحوثيين.