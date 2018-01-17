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الاحتلال يخطر بهدم منزل عائلة أسير في جنين

الأحد 12 يناير 2020 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم منزل عائلة الأسير أحمد جمال القمبع من مدينة حنين، الثلاثاء المقبل.

وقال والد الأسير ، إن سلطات الاحتلال سلمته إخطارا بهدم المنزل الذي أعيد بناؤه بعد أن هدمته جرافات الاحتلال بتاريخ 24-4-2018؛ بحجة أن نجله شارك مع الشهيد أحمد نصر جرار بقتل مستوطن بالقرب من نابلس بتاريخ 17-1-2018.

وأشار، إلى أن المنزل المهدد بالهدم ليس ملكا له بل لشقيق له من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقطنه 7 أفراد، ومساحته 160 مترا مربعا.

يذكر أن سلطات الاحتلال هدمت 3 منازل لعائلة وأقرباء الشهيد أحمد نصر جرار في واد برقين.

#الاحتلال

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