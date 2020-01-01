غزة: 500 ألف دولار خسائر إثر إغراق الاحتلال الأراضي الزراعية

غزة / سما /

قدرت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الأحد، الأضرار الزراعية نتيجة فتح الاحتلال سدود تجمع مياه الأمطار شرق مدينة غزة وشمال القطاع، بنحو 500 ألف دولار.

وبحسب بيان للوزارة، فإن الاحتلال فتح السدود وعبارات الامطار في مناطق شرقي محافظة غزة وجباليا وبيت حانون، حيث أن أضرارا كبيرة لحقت بحقول مزروعة بمختلف أنواع الخضراوات، إضافة إلى خسائر في قطاعي الدواجن والنحل.

وأشارت الوزارة إلى أن حصر الأضرار الأولي أظهر أن حجم الخسائر قدر بنصف مليون دولار، لافتة إلى أن الاحتلال تعمد بشكل متكرر للمرة الثانية على التوالي فتح سدود مياه الأمطار خلال اسبوع، الأمر الذي أدى لغمر وانجراف التربة في بعض المناطق، واتلاف كامل المحاصيل كالبطاطس والبصل، بالاضافة للمحاصيل الحقلية المختلفة المزروعة في هذة الاراضي.

وأوضحت أنه بالنسبة لمحافظة غزة، وتحديدا شرق الشجاعية كانت الخسائر المسجلة، تضرر حوالي 700 دونم مزروعة بمحاصيل حقلية ( شعير، قمح، بيقا...الخ) و100 دونم مزروعة بمحاصيل خضار (ملفوف، زهرة، بازيلاء، بصل...الخ)، إضافة إلى تضرر حوالي 100 صندوق نحل، حيث قدرت إجمالي الأضرار هناك بنحو 350 ألف دولار.

أما في محافظة الشمال وتحديدا في منطقتي جباليا وبيت حانون كانت الخسائر على النحو التالي: تضرر حوالي 120 دونما مزروعة بالمحاصيل الحقلية وتضرر عدد من الدفيئات الزراعية، ومزارع دواجن حيث قدرت الخسائر فيها بنحو 150 ألف دولار.

وأشارت إلى أن الطواقم الفنية في مديرية زراعة غزة والشمال قامت أمس واليوم بجولات تفقدية على أراضي المزارعين بعدما قام الاحتلال الإسرائيلي بفتح سدود المياه باتجاه أراضي المزارعين للمرة الثانية على التوالي وكبدتهم خسائر مالية كبيرة.

ولفتت الزراعة إلى أن طواقمها العاملة في الميدان تعرضت أثناء معاينتها للمكان إلى إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع من قبل جيش الاحتلال الأمر الذي أدى إلى عرقلة عملهم، مناشدةً المنظمات الدولية والانسانية إلى حماية المزارعين، ووقف الاعتداء عليهم وعلى أراضيهم.