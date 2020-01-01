  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات القمع تقتحم قسم (3) في سجن "ريمون" وتنقل عددا من الأسرى

الأحد 12 يناير 2020 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قسم (3) في سجن "ريمون"، ونقلت أعضاء من الهيئة التنظيمية، عُرف منهم الأسرى: جمال رجوب، وعمر خرواط، وموسى مخامرة، وآخرون، وذلك دون معرفة الجهة التي نقلوا إليها.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن حالة من التوتر الشديد تسود السجن، وأن كافة الأقسام مغلقة.

وكانت قوات القمع قد اقتحمت قسم (6) في سجن "ريمون" قبل تسعة أيام، وجرى في حينه نقل 120 أسيرا إلى سجن "نفحة"، دون السماح لهم بأخذ أي من مقتنياتهم، أو ملابسهم، رغم البرد الشديد.

ومن الجدير ذكره أن إدارة سجون الاحتلال قد صعدت من عمليات القمع منذ مطلع العام المنصرم، وكانت الأشد عنفًا منذ أكثر من عشر سنوات، علمًا أن سجن "ريمون" تعرض لعملية قمع واسعة خلال العام المنصرم، وكذلك في سجني "عوفر، والنقب".

#سجن ريمون #قوات القمع #نادي الأسير

الأكثر قراءة اليوم

تعرف على الدولة التي نزعت فتيل الحرب بين طهران وواشنطن في اللحظات الأخيرة!

تعرف على وصية السلطان العماني الراحل قابوس قبل وفاته

بدء التسجيل رسمياً .. رابط المنحة التركية 2020 وأبرز شروطها الجديدة !

"أسوشيتد برس: واشنطن تدرس حظر دول من دخول أراضيها ... بينها إيران و4 دول عربية!

"حزب الله" : هكذا سيرد حسن نصر الله على مقتل قاسم سليماني

بالفيديو.. آلاف الإيرانيين يطالبون المرشد الاعلى "خامنئي" بالرحيل

شاهد.. ترامب: السعودية بلد غني جدا و دفعت مليار دولار مقابل قوات إضافية

الأخبار الرئيسية

هنية يصل إلى سلطنة عمان على رأس وفد قيادي من حركة حماس

موقع عبري: سلطات الاحتلال تستأنف ضخ الغاز إلى غزة

معلومات استخباراتية إسرائيلية ساهمت باغتيال سليماني

الكشف عن سيناريوهات صعبة للغاية ناقشها الكابنيت بشأن الجنايات الدولية

10

ناشط فلسطيني يكذب رواية "كهرباء القدس": صراع رجال أعمال وليس إسرائيل!