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إلغاء أكثر من 1000 رحلة طيران في شيكاغو بسبب عواصف شتوية

الأحد 12 يناير 2020 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
إلغاء أكثر من 1000 رحلة طيران في شيكاغو بسبب عواصف شتوية


وكالات / سما /

ألغيت أكثر من 1000 رحلة طيران صباح السبت بسبب عواصف شتوية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية، ضربت منطقة شيكاغو.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن مطار أوهاري الدولي قد ألغى أكثر من 950 رحلة طيران، بينما ألغى مطار ميدوي الدولي نحو 60 رحلة.

وصدر فجر السبت تحذير من هذه العواصف يشمل مناطق شمالي الينوي ومنطقة شيكاغو، وربما يبقى نافذ المفعول حتى عصر الأحد.

وبدأت الأمطار المتجمدة الهطول على منطقة شيكاغو منذ الليل وحتى صباح السبت، وهناك توقعات بتحولها لصقيع أو ثلوج عصر السبت ومسائه.

وهناك تحذيرات من فيضان، تستمر حتى مساء السبت في بعض المقاطعات.

قال قسم إدارة الطوارئ في شيكاغو إنه مستعد لموسم الشتاء هذا، وهناك 1800 شاحنة ومعدات أخرى في أرجاء الولاية، على أهبة الاستعداد لمعالجة طوارئ الطرق أو الاستجابة لأوضاع الفيضان.

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