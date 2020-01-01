الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من الضفة بينهم شقيقان

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الأحد، ثمانية مواطنين من الضفة، بينهم شقيقان وفتى، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، وعمليات تخريب للمنازل.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن مواطنين جرى اعتقالهما من بيت لحم، وهما: الفتيان مؤمن عدنان زبون (17 عاما)، ومصطفى رامي عويس (18 عاما)، وكلاهما من مخيم عايدة.

فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من قرية فصايل في أريحا، وهم: بلال سلامة عبيات وشقيقه إياد وأيوب داوود عبيات.

ومن بلدة بلعا في طولكرم، اعتقل الاحتلال المواطن عبد الله الحاج أبو شداد (35 عاما)، والأسير السابق عمر الهندي من مخيم شعفاط بمدينة القدس، والفتى ليث أمين العمري (16 عاما) من حزما شرقا.

يُشار إلى أن خمسة مواطنين على الأقل جرى اعتقالهم خلال اليومين الماضيين، بينهم طفلان من القدس.