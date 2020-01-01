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ابنة أصالة في نوبة بكاء خلال حفل والدتها بعد انفصالها… بالفيديو

الأحد 12 يناير 2020 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ابنة أصالة في نوبة بكاء خلال حفل والدتها بعد انفصالها… بالفيديو


وكالات

دخلت ابنة الفنانة السورية، أصالة نصري، في نوبة بكاء شديدة، خلال تواجدها في حفل والدتها الأخير بالقاهرة.

وأكد برنامج "ET بالعربي" أن حفلة الفنانة أصالة نصري، تعد الأولى لها منذ الإعلان الرسمي عن انفصالها من زوجها طارق العريان.

وأذاع البرنامج الغنائي لقطات لشام الذهبي، ابنة أصالة نصري، وهي تبكي على نغمات أغنية والدتها "بين إيديك"، مع الإشارة إلى أن تلك الاغنية من إخراج طارق العريان.

ويذكر أن أصالة نصري حرصت على توجيه رسالة إلى جمهورها ومحبيها، بعد إعلان طلاقها رسميا من العريان، حيث طمأنت كافة متابعيها على موقع "تويتر"، بشأن حالتها النفسية، بعد طلاقها، قائلة لهم: "كلي امتنان لمحبتكم ودفء مشاعركم وطيب كلماتكم، شكرا لكل قلب احتواني، وأعتذر مِن مَن بكى منكم علي، أو من أجلي".

وتابعت: "وأصدقكم أنني لا مخذولة ولا مكسورة، ولست ضعيفة أنا قوية، أتنفس بشكل طبيعي ولا يسرح خيالي، لم تنطفئ في عيني الحياة، هي فقط تبدلت بعض الأماكن".

وأعلنت أصالة نصري، قبل أيام، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.

 

#اصالة #طلاق #بكاء

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