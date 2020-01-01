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غزة: الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين

الأحد 12 يناير 2020 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين


غزة / سما /

فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، اليوم الأحد، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه الحدود البرية والبحرية لقطاع غزة.

و  استهدفت الزوارق الحربية مراكب الصيادين قبالة سواحل الواحة والسودانية شمال غرب القطاع، ولاحقت مراكب الصيادين في حدود 5 أميال بحرية.

وعلى الحدود البرية الشرقية لقطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام قبالة مناطق شرق كل من شمال خانيونس، وشرق دير البلح جنوب ووسط القطاع، إلى جانب مناطق من حدود شرق مدينة غزة، وفق ما ذكر المراسل.

و أطلقت أن قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه مجموعة من المزارعين في بؤرة أبو سمرة شمال غربي بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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