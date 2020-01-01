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نتنياهو يأمر وزراءه بعدم السفر حتى عقد جلسة الحصانة

الأحد 12 يناير 2020 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يأمر وزراءه بعدم السفر حتى عقد جلسة الحصانة


القدس المحتلة / سما /

- أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، وزراءه بعدم السفر إلى الخارج إلى حين إجراء تصويت عام في الكنيست حول الحصانة من محاكمته في قضايا الفساد المتهم بها.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن نتنياهو يعتقد أن رئيس الكنيست بولي إدلشتاين قد يضطر إلى قبول موقف المستشار القانوني للكنيست، بتشكيل لجنة لمناقشة الحصانة، الأمر الذي يستدعي عقد جلسة للهيئة العامة للكنيست من أجل التصويت.

ومن المقرر أن يصدر المستشار القانوني إيال يانون اليوم رأيه القانون بشأن إمكانية استخدام إدلشتاين "حق النقض" للحد من إنشاء لجنة الكنيست لمناقشة الطلب، فيما تقدر مصادر أنه سيتم تشكيل اللجنة التي ستناقش الطلب والتصويت عليه داخل اللجنة، قبل أن يتم التصويت عليه أمام الهيئة العامة للكنيست.

ويتخوف نتنياهو من أن تدعم أحزاب من اليمين مثل "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، خطوة منع نتنياهو من الحصول على الحصانة، الأمر الذي قد يتحقق بشكل كبير مع إعلان ليبرمان سابقا أنه لن يسمح بحصول نتنياهو عليها.

#نتنياهو #وزراء #محاكمة

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