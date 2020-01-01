  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

فايرفوكس يمنع "النوافذ المزعجة" في الإصدار الجديد

الأحد 12 يناير 2020 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فايرفوكس يمنع "النوافذ المزعجة" في الإصدار الجديد


وكالات / سما /

أعلنت مؤسسة موزيلا أن الإصدار الجديد من متصفح فايرفوكس يحجب النوافذ المنبثقة الخاصة بالإشعارات بشكل افتراضي. 

وأوضحت الشركة الأمريكية أن هذه النوافذ قد تكون استفسارات مزعجة بشأن نقل بيانات الموقع أو السماح بعرض الأخبار.

وبدلا من ذلك تظهر أيقونة فقاعة الكلام على أقصى يسار شريط العنوان، وتحل هذه الأيقونة محل النوافذ المنبثقة الكبيرة، وحتى لا يتجاهل المستخدم هذه الأيقونة، فإنها تهتز لفترة قصيرة عند ظهورها.

ويمكن للمستخدم تجاهل هذه الأيقونة أو النقر على فقاعة الكلام عند الرغبة في الاستجابة لطلب موقع الويب أو تغيير الأذونات.

ولتفسير الإجراءات الجديدة، التي تم تنفيذها في إصدار فايرفوكس 72 الجديد، أوضحت الشركة الأمريكية أنها اكتشفت من خلال اختباراتها أن 99% من النوافذ المنبثقة الكبيرة يتم تركها إلى أن تختفي مرة أخرى.

وتابعت: "حتى في الحالات القليلة، التي يتجاوب فيها المستخدم مع هذه النوافذ المنبثقة، فإنه يتم رفض الطلبات بنسبة 48% من الحالات".

ويتضمن إصدار فايرفوكس 72 وظيفة جديدة تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات؛ حيث يتم حظر تقنية التتبع المعروفة باسم "بصمة الأصابع" “Fingerprinting” بشكل افتراضي؛ حيث كان يتعين على المستخدم في الإصدارات السابقة أن يقوم بتفعيل وظيفة الحماية بنفسه.

ويمكن للمستخدم التحقق من تثبيت إصدار فايرفوكس 72 الجديد على حاسوبه من خلال قائمة "Help/About Firefox".

#فايرفوكس

الأكثر قراءة اليوم

تعرف على الدولة التي نزعت فتيل الحرب بين طهران وواشنطن في اللحظات الأخيرة!

تعرف على وصية السلطان العماني الراحل قابوس قبل وفاته

بدء التسجيل رسمياً .. رابط المنحة التركية 2020 وأبرز شروطها الجديدة !

"أسوشيتد برس: واشنطن تدرس حظر دول من دخول أراضيها ... بينها إيران و4 دول عربية!

بالفيديو.. آلاف الإيرانيين يطالبون المرشد الاعلى "خامنئي" بالرحيل

محاكاة إسرائيلية لـ3 سيناريوهات لمستقبل التوتر الايراني الأمريكي.. اليك تفاصيلها

محامي زوج نانسي عجرم يكشف سر الـ"17 طلقة".. ويوضح حقيقة علاقتها باللص

الأخبار الرئيسية

هنية يصل إلى سلطنة عمان على رأس وفد قيادي من حركة حماس

موقع عبري: سلطات الاحتلال تستأنف ضخ الغاز إلى غزة

معلومات استخباراتية إسرائيلية ساهمت باغتيال سليماني

الكشف عن سيناريوهات صعبة للغاية ناقشها الكابنيت بشأن الجنايات الدولية

10

ناشط فلسطيني يكذب رواية "كهرباء القدس": صراع رجال أعمال وليس إسرائيل!