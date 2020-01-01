الفنان المشوخي يعلن نيته الاضراب عن الطعام

غزة / سما /

ظهر الفنان المثير للجدل عادل المشوخي في مقطع فيديو مصور وهو يعلن نيته البدء بالإضراب عن الطعام بدءا من اليوم الأحد.

وقال المشوخي وهو من سكان محافظة رفح جنوب قطاع غزة انه معتقل منذ السادس والعشرين من الشهر الماضي بعد ان حكم بالسجن لعام ونصف بتهمة مناهضة السياسة العام.

وأشار انه خرج في اجازة منزلية من السجن يوم الخميس على ان يعود الاحد حيث سيعلن الاضراب عن الطعام.

وقال الى انه غادر غزة لأكثر من عام وانه تلقى وعدا من الحكومة بغزة بعد الاعتقال عندما كان في ماليزيا لتلقي العلاج.

وأوضح انه خسر حريته وراتبه لمطالبته بحقوق الناس كما قال.