فيديو.. تأهل 4 فرق للدور القادم من كأس غزة

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تأهلت أندية خدمات رفح والصداقة وبيت حانون الرياضي والأهلي لمنافسات دور الـ16 من كأس قطاع غزة.

خدمات رفح (2) _ بيت حانون الأهلي (0)

تفوق خدمات رفح على بيت حانون الأهلي (0/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

وسجل هدفي "الأخضر" الرفحي يسار الصباحين (14 و84) تواليا.



الصداقة (6) _ الزيتون (1)

وسحق الصداقة نظيره الزيتون (1/6)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فلسطين.

وأحرز سداسية الصداقة محمود سلمي "هدفين" (15 و35)، وعاهد أبو مراحيل "هدفين" (54 و56)، وصائب أبو حشيش (24)، ومحمد الديري (83)، في حين سجل هدف حفظ ماء الوجه للزيتون محمد الحمامي (1).



بيت حانون الرياضي (4) _ التفاح (1)

وفاز بيت حانون الرياضي على منافسه التفاح (1/4)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بيت حانون شمال قطاع غزة.

وسجل رباعية "الحوانين" بهاء الدعالسة (19)، والمعتز القططي (53)، ومحمد الجرمي (89)، ومحمد سلمان (92)، بينما أحرز هدف التفاح الوحيد فادي عوض الله (75).



الأهلي – خدمات النصيرات (1/1) (5/4)

وحقق الأهلي انتصارا شاقا على خدمات النصيرات بركلات الترجيح (4/5)،عقب التعادل في الوقت الأصلي (1/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وتقدم الأهلي عن طريق محمد صالح (51)، لكن خدمات النصيرات تعادل عبر محمد صقر (82)، قبل أن يخطف الأهلي بطاقة الصعود للدور المقبل بفوزه بركلات الترجيح (4/5).