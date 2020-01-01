مورينيو: لاعبو توتنهام لم يلتزموا بخطتي

وكالات / سما /

أعرب جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، عن سعادته بالأداء الذي قدمه النادي اللندني أمام ليفربول، في اللقاء الذي انتهى مساء اليوم السبت، بانتصار كتيبة يورجن كلوب بهدف نظيف.

وبتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 61 نقطة في المركز الأول، مع العلم أنه يمتلك مباراة مؤجلة بسبب مشاركته في مونديال الأندية خلال الشهر الماضي، بينما تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند 30 نقطة بالمرتبة الثامنة.

وأشار جوزيه مورينيو إلى أنه حذر لاعبيه من ارتكاب الأخطاء الدفاعية أمام ليفربول، مؤكداً على أن توتنهام هوتسبير كان يستحق نقطة على الأقل، في ظل ظهوره بمستويات مميزة خاصةً في الشوط الثاني.

وقال مورينيو خلال تصريحات صحفية عقب المواجهة: “أعتقد بأن المتابعين حللوا الأمور بالقول إن المباراة كانت متكافئة، على الصعيد الشخصي لست سعيداً بالنتيجة، ولكنني فخور بالمردود الذي قدمه لاعبو توتنهام باللقاء”.

وتابع: “لكي أكون صادقاً، اللاعبون لم يلتزموا بالخطة التي وضعتها لهذه المباراة، يوم الأمس قضينا نصف ساعة وقد ناقشنا فيهآلكثير من الأمور وتحدثنا عن الأخطاء الدفاعية، ولقد خسرنا المباراة بسبب هفوة دفاعية”.

وأضاف: “هذا يُخيّب الآمال لأنني وضعت سطرين حول هذه المسألة (الأخطاء الدفاعية)، ولكن يمكنني القول إن اللاعبين قدموا ما عليهم وأعتقد بأن مساعد الحكم لم يحالفه الحظ في القرار الذي اتخذه، ولذلك فأنا فخور بعمل لاعبي فريقي”.

واختتم بالقول: “يتعين علينا أن نبحث على الحلول، خاصة عندما نقابل فريقاً مثل ليفربول، وأعتقد بأننا كنا نستحق نتيجة التعادل، ففي الشوط الثاني ضغطنا عليهم بشراسة وكنا نهاجم بطريقة جماعية”.