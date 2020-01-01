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فان دي بيك في ريال مدريد بنسبة 80%

الأحد 12 يناير 2020 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فان دي بيك في ريال مدريد بنسبة 80%


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية بريطانية عبر مصادر خاصة لها أن صفقة انتقال دوني فان دي بيك نجم أياكس أمستردام الهولندي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني قد تمت بنسبة 80% الصيف القادم.

وارتبط اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً بالرحيل عن أياكس الصيف الماضي، والاتجاه صوب العاصمة الإسبانية من أجل ارتداء القميص الملكي، إلا أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أصر على خيار بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد لدعم وسط الملعب.

وبرز اسم الدولي الهولندي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية وارتبط بالانتقال إلى اليونايتد، إلا أن اللاعب خرج مساء اليوم معلناً عن تمسكه بالبقاء ضمن صفوف ناديه !.

ويرغب الشياطين الحمر في مواجهة غياب الثنائي بول بوجبا وسكوت ماكتومناي للإصابة خلال هذا الشهر على أقل تقدير، من خلال التوقيع مع اللاعب الهولندي الذي ساعد أياكس على بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

 

لكن مصادر مقربة من اللاعب قالت لصحيفة دايلي ميرور البريطانية الشهيرة أن دوني فان دي بيك سيكون لاعباً لريال مدريد في الصيف القادم بنسبة 80%، حيث صرح هذا المصدر قائلاً “الوقت متأخر الآن بالنسبة لمانشستر يونايتد. إنه لمؤكد بنسبة تفوق 80% أن فان دي بيك سوف يكمل انتقاله إلى ريال مدريد في الصيف”.

وأضاف “الأمل الوحيد بالنسبة لليونايتد هو انسحاب ريال مدريد من الصفقة”.

#ريال مدريد #أياكس #فان دي بيك

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