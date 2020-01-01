  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة التنمية تحذر من خطورة استفراد الاحتلال بالاطفال الأسرى

الأحد 12 يناير 2020 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

حذرت دائرة الطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية من خطورة قرار إدارة معتقلات الاحتلال بنقل الأطفال الأسرى من معتقل "عوفر" والاستفراد بهم في زنازين دون ممثلين عنهم، معتبرة ذلك خطوة للاستفراد بالاطفال الأسرى.

وتابعت الدائرة الأطفال الاسرى في سجون الاحتلال يتعرضون لقسوة التعذيب والمحاكمات الجائرة، والمعاملة غير الإنسانية، التي تنتهك حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي و"اتفاقية الطفل"".

واضافت يعاني الأطفال الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر إلى مراعاة الحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال، وحقوق الأسرى، فهم يعانون نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، والحرمان من زيارة الأهالي، والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض.

واوضحت أن اعتقال الاطفال الفلسطينيين تكمن خطورته فما ترمي اليه عمليات الاعتقال هذه من هدم لأهم شريحة في المجتمع الفلسطيني ومحاولة الاحتلال سلب الطفولة الفلسطينية وتدمير تطلعاتها الوطنية والثقافية واحداث شرخ نفسي في تركيبتها.

#وزارة التنمية #الأسرى #الاطفال

الأكثر قراءة اليوم

تعرف على الدولة التي نزعت فتيل الحرب بين طهران وواشنطن في اللحظات الأخيرة!

تعرف على وصية السلطان العماني الراحل قابوس قبل وفاته

"أسوشيتد برس: واشنطن تدرس حظر دول من دخول أراضيها ... بينها إيران و4 دول عربية!

بدء التسجيل رسمياً .. رابط المنحة التركية 2020 وأبرز شروطها الجديدة !

"حزب الله" : هكذا سيرد حسن نصر الله على مقتل قاسم سليماني

بالفيديو.. آلاف الإيرانيين يطالبون المرشد الاعلى "خامنئي" بالرحيل

شاهد.. ترامب: السعودية بلد غني جدا و دفعت مليار دولار مقابل قوات إضافية

الأخبار الرئيسية

موقع عبري: سلطات الاحتلال تستأنف ضخ الغاز إلى غزة

معلومات استخباراتية إسرائيلية ساهمت باغتيال سليماني

الكشف عن سيناريوهات صعبة للغاية ناقشها الكابنيت بشأن الجنايات الدولية

10

ناشط فلسطيني يكذب رواية "كهرباء القدس": صراع رجال أعمال وليس إسرائيل!

محاكاة إسرائيلية لـ3 سيناريوهات لمستقبل التوتر الايراني الأمريكي.. اليك تفاصيلها