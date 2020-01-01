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الأســير نبيل أبو الغلاسي يدخل عامه الـ21 في معتقلات الاحتلال

الأحد 12 يناير 2020 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

دخل الأسير نبيل يوسف مسالمة أبو الغلاسي (50 عاما) من محافظة الخليل، عامه الـ21 في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير، إن مسالمة والمعتقل منذ العام 2000، والمحكوم بالسّجن لمدة 23 عاما، هو الأسير الـ50 الذي ينضم لقائمة عمداء الأسرى، الذين مضى على اعتقالهم في سجون الاحتلال 20 عاما.

ويعتبر الأسير المسالمة من كوادر الحركة الوطنية الأسيرة، وقد تعرض للاعتقال خلال الأعوام 1987، 1989، و1990، و1993، و1994، و2000، ليكون مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال قرابة 23 عاما.

يُشار إلى أن الأسير مسالمة يقبع اليوم في معتقل "النقب الصحراوي"، وهو متزوج وأب لثلاثة من الأبناء، رُزق بأحدهم عبر النطف، وذلك بعد 15 عاما على اعتقاله.

#الاحتلال

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