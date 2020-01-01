الاحتلال يتلف بسطات الباعة على معبر وادي الخليل جنوب الخليل

الخليل / سما /

أتلفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بسطات الباعة على معبر وادي الخليل "ميتار" في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وذكرت مصادر اعلاميه في الخليل نقلا عن مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال داهمت بسطات الخضار والفواكه والمواد التموينية المتواجدة في محيط المعبر، وأتلفت محتوياتها، واحتجزت عددا من أصحابها، وهددتهم بعدم العودة والتواجد في المكان، مخلفة خسائر تقدر بعشرات الآلاف من الشواقل.

وأفاد عمال يرتادون المعبر بشكل يومي ، بأنهم اعتادوا على شراء القهوة وبعض الطعام من هذه البسطات أثناء ذهابهم إلى العمل.

وتعتبر هذه البسطات السوق الوحيدة التي يرتادها العمال لشراء بعض الطعام والقهوة أثناء ذهابهم إلى العمل، والتسوق أثناء عودتهم من العمل داخل أراضي عام 48، لقضاء بعض حاجيات منازلهم في أوقات متأخرة.