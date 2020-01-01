ترامب يتابع الاحتجاجات في إيران ويغرد بالفارسي

واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تتابع عن كثب الاحتجاجات التي اندلعت في إيران بعد اعتراف الحكومة بإسقاط قواتها طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ.



وقال ترامب على تويتر "إلى شعب إيران الشجاع الذي يعاني منذ فترة طويلة ..إنني أقف معكم منذ بداية رئاستي وإدارتي ستواصل الوقوف معكم. إننا نتابع احتجاجاتكم عن كثب وشجاعتكم تمثل مصدر إلهام".

وطال في تغريدة أخرى طهرات "بالسماح لجماعات حقوق الإنسان بمراقبة والإبلاغ عن الحقائق على أرض الواقع بشأن الاحتجاجات المستمرة من قبل الشعب الإيراني". مضيفا: "لا يمكن أن تكون هناك مذبحة أخرى للمتظاهرين المسالمين، ولا قطع للإنترنت". مختتما تغريدته بقوله: "العالم يراقب".