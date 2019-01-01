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وزير الخارجية الإسرائيلي يلغي زيارة إلى دبي بسبب اغتيال سليماني

الأحد 12 يناير 2020 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الإسرائيلي يلغي زيارة إلى دبي بسبب اغتيال سليماني


القدس المحتلة / سما /

 ألغى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس زيارة كان سيقوم بها إلى دبي، بسبب التوتر الأمني الذي يسود في المنطقة منذ اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن كاتس كان سيتجه إلى دبي لعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في الإمارات، لكن الزيارة أُلغيت بناءً على توصية من الجهات الأمنية المختصة.

وأشارت إلى أنه كان من المفترض أن تتم الزيارة في منتصف الشهر، على ضوء إقامة معرض إكسبو 2020 الذي ستحتضنه الإمارات بمشاركة إسرائيل، لافتةً إلى أن الزيارة التي كان سيقوم بها هي الرسمية الأُولى التي يقوم بها وزير خارجية إسرائيلي إلى الإمارات منذ 20 عامًا.

وذكرت أنه تم التخطيط لعقد لقاءات سياسية بهدف الترويج للاتفاقية التي كان أعدها كاتس بمباركة أميركية من أجل فتح علاقات مع دول الخليج.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن هناك فرصة سانحة أكبر من أجل تقرُّب إسرائيل من دول الخليج بعد اغتيال سليماني.

#كاتس #دبي #سليماني

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