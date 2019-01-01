الطقس: زخات متفرقة من الأمطار على الشمال

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة أن تتأثر فلسطين اليوم الأحد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وخلال ساعات ما بعد الظهر والمساء تتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، وخاصة على المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم غد الاثنين يكون الطقس بارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية والوسطى من البلاد، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.