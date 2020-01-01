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وداع غزة ... العقيد د. حسين أبو زيد

السبت 11 يناير 2020 11:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
وداع غزة ... العقيد د. حسين أبو زيد



بعد فتـــرة مرت بنا من العمل في غزة ، صاحبتها ورافقتها الأحاسيس والحنيــــــن والشعور  بالراحة النفسية والتي لازمتني طيلة فترة مكوثي في فلسطين / غزة، غزة الرجال ، غزة العراقة ، أودعك ورفـــاقي ياغـــــزة ... أودعك كأردني حتى النخاع ، سكنتي جوف نخاعــه وأحاسيسه ومشاعره وكل كيانـــه .لم أكن أتوقع حقيقـــة" ، أن أهل هذه المدينــــة الحزينــــة والمليئــة بالرجولة والصمود ، تكون  بهذا الحجم من القوة ، والإرادة ، والكبرياء !هذا الشعب الشامخ والذي عانى الأمرين ، والذي يعمل بجد وإجتهاد ،أن يكون بهذا الحجم من  الثقة بالنفس ، والإصرار ، والكرم والجود وحسن الضيافــــة ، والإيمان بقضيتــــه وعدالتـــها ، وثقتــهم بأن الله سيغير الحال إلى أفضل ، وسيغير العقاب والحصار إلى نصر وزغاريـــــد ،  وسيكون يوما" جدارهم الذي وضعوه حول إخوتنـــا في فلسطين هو جدار لحديقة حيوانــــــات  شرسة ، كانوا هم يقطنـون داخلـــه .قلمــا دخلت بيتا ، لم أشاهد فيه أما" تبكي طفلها ، أو إبنها العريس ، أو بنتها ، أو زوجها ... أو ان أشاهد شابا" في ريعان وجمال الشباب بلا ساق ، أو عين ، أو ساعد ... لم أشاهد حارة" ، ولا مسجدا" ، ولا مدرسة" إلا وقصفت صواريخ العدو جدرانها ومآذنها وساحاتها.. لا غزة.. لا يوجد مثلك بالكون ...تطفئ أنوار غـــزة ، لساعات طويلة ، ويبقى أطفالها ونسائها بلا أقـل أساسيات الحيــاة ، فتنيــر لهم قناعاتهم ، وثقتهم بربهم ، وفقط بربهـــم أنه معهم ولن ينساهم ، وسيكون معهم لامحال ، حتى ولو تأخر القطار ، ويجدولون حياتهم بأساليب وطرق صعبة ، لا يقدر عليها سوى الأبطال . 
وفي المقابل ، ووسط كل هذا الالم والحرمان ، لم أشاهد شعبا" حقيقــة" عنـــده روح الفكاهـــة ،  والمرح ، والنكتـــة مثلهم ، فتخرج البسمة من شفاه رجالها ونسائها وأطفالهـــا وسط دموع وحسرات والام عاشوها زمن طويل ، وتحت نظر القريب قبل البعيـــد ، دون جدوى ودون حتى محاولة حراك ، وهذا ما يؤلمهم ، فأهل غزة ليسوا كبقيــة البشر، هم لا يجوعون ، لا يعطشون ، 
وتكسرت كل أمالهم بمن يحيط بهم ، إلا بفرج من الله عزة وجل ، وأمل من أخٍ يجــــــاورهم ،  يبعد عنهم مرمى العصى ، عسى أن يفتح لهم نافــــــذة" فتحها ووضعها رب العبـــــاد ، قبل أن يغلقها جيرانهم بوجوهم ، ولهم أيضا" نقول : ان غزة لن تموت ، غزة لن تغرق في البحر ،  كما تمناها وزير من أعداءهم ،غزة ستبقى ، وسيتحطم أمام سواعد رجالها هامات كل من عادى،فسكان غزة ، أراهم وكأنهم يرون أمام أعينهم شيئا" لا يراه الكون بأسره ، لا قريب ولا بعيـــد  ... يرون نصرا" قادم ، وفتحــــا" قريب ، وزلزالا" يحرق الظلم والظالمين بإذن الله تعالى .
لا غزة ... فأني لم أشاهد في بلد رجالا" كما تملكين ... فرجال غزة رجال يحق لنسائهم أن  تفاخر بهم الدنيـــا ، ونسائها نساء ، وجب أن يخجل الكثير من أشباه الرجال النظر في أعينهن ،لما قدمن من تضحيات على أرض فلسطين ، عجزت عنها شعوب ودول . 
غـــزة الغاليـــــــــــة ...
فحال دخولي إلى أرضك ، ومنذ أن وطأت قدمي ترابك شعرت بكبرياء عظيم ، وفخر لن يشعربه من لم يدخل غزة ، وعرفت ياغـزة ،أننـــا مهما قدمنــــا لك سنبقى نشعر بالتقصيــر أمام صمودك ، شعرت يا غزة بمحبـــة أهلك الحقيقي لنـــا نحن كشعب أردني ، ومحبتهم وشكرهم  للقيـــادة الهاشمية لما تقدمه لهم ولأبنائهم ، كنت أرى النساء ترفع أكفها إلى السماء تدعـــــو لشعب الأردن وملك الأردن حفظه الله ورعاه بكل الخيـــر ، ولا أتردد أن أقول أنني شعرت أيضا" بشوقـك لبقيــة الأخوة العرب أن يزوروكي ، كي ترفعي لهم هاماتهم عاليـــا " ، وكي 
تخبريهم أنك لست بحاجـــة لشيء منهم ، أكثر من أن تتبــــاهي بهم أمام عدوهم ك عرب  أولا" ، لطالما تفاخر التاريخ بتأخيهـــم سابقا ... نعم ، هم بحاجـــة للعرب لكل العرب ، كي  يخبروهم ويؤكدوا لهم أن عدوهم ليس بهذه القوة التي رسموها في خيال شعوبهم ، كـــــــي  يؤكدوا لهم ، أن الحجر هزم المدفع ، وان ثقتهم بالله تسقط طائرات عدوهم ، وأن الحصار خلق 
جيلا" من الأبطال تخر أمامهم الجبال ، وأن قنابلهم هي ألعاب في أيــــــادي أطفالك يا غزة ....  وأن الهزيمة هي كل ما يملكون أعدائهم في أخر المطاف ، وهم على يقين من ذلك أكثــر من 
كثير من أخوتهم العرب وللأسف .
غاليتي غــــــــــــزة ...
أم الخيرات ، والمزارع والمحررات ، ساحات النخيل ، والفاكهة ، والحمضيات والتي يستطيع  أي عربي في كل أرجاء الوطن العربي أن يشتم رائحتــــها الزكيـــة وحتى من بعيـــد ، فقط لو رفع أنفــــه قليلا " . غزة ...
لكل أهلك سلام وتحيـــة ، قـدر تلك المحبـــة التي شعرنا بها نحن الأردنيين على أرضك ، قدر تلك المحبــــة والدعاء التي كنت أسمعها من رجال ونساء غزة لجلالــة الملك لمواقفه  ومساندتـــه لأهل فلسطين عامــــه ، ولسكان غزة خاصـــة ، فقد حفرت الأردن نفقــــــــــــا"  فوق الأرض وأمام عيون الدنيـــا ، وأرسلت أبنائها منـــذ سنين طويلة ليقدمـــوا المساعدة  والعون لأهل غزة هاشم ، غزة الشرفاء ، كي نخبـــر الدنيـــا ، كل الدنيـــا ، أننا مع قضايانـــا  العربيــة عملا" وفعلا" ، لا قولا" .
فالأردن صغيـــر الحجم نعم ، ولكن أفعالــه لا يستطيع أحد أن يضاهيها ، حيث بقي ومنـــذ  سنين طويلة جنبــك ، والمستشفى الأردني على أرضك ، والعاملين به ، والذين عاشوا معكي ضائقتـــك ، شاهدوا بأم أعينهم ومنـــذ بدء حصارك ، أحبوكي كما تحبيــــــهم .... فقد قصف  مستشفاهم معك مثلك يا غزة ، وكان من بينهـم مصابين وجرحى مثلكي يا غــزة ، وعانوا مثلك ... وأصروا على البقاء معك وجنبك ، متمنيــن من إخوانهم العرب أن لا ينسوا غزة  ، ولا أهل غزة ، ولا شهداء غزة ، ولا نساء غزة ، ولا أطفــــال غزة ...وفي الوداع .... أطلب من الله العزيز ... أن يحفظ غزة ، وأهلها ، ليس من أجلهم فقط ، بل من اجل أن تكون غــزة مدرسة" ، يسجل في صفوفهـــــا الإبتدائيــــة ألكثيــــر من الرجال  الكبار من وطننــــا العربــــــــــي .
حفظ الله فلسطين ... كل فلسطين ، وفـك غزة وأهلها من هذا الحصار الجـائر ، والذي لا  يرضى عنـه إنسان حمل معنى الإنسانية في ضميره يوما من الأيـــام .
نودعـــك ... وفي العين دمعـــة فرح وأمــــل ، بأن الله لن ينساكي ، ولو تناسيناكي نحن ... وأن  أشراف هذه الأمـــة يجب أن يقولوا كلمتهـــــــــم لو بعد حيـــن .
فسلام على أهلك ... غزة هاشم .

مدير المستشفى الأردني العسكري في غزة*

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