"أوتشا": 212 شهيداً فلسطينياً في عام 2019 المنصرم

القدس المحتلة / سما /

أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) تقريراً حول انتهاكات الاحتلال في الأراضي المحتلة وقطاع غزة تحت عنوان "حماية المدنيين" الذي يُغطي الفترة ما بين 24 كانون أول/ ديسمبر 2019 حتى السادس من شهر كانون ثاني/ يناير الجاري.

ووثّق التقرير إصابة 50 فلسطينيًا، من بينهم 26 طفلًا خلال فترة الرّصد، وخلال عام 2019، قتلت قوات الاحتلال 33 فلسطينيًا في احتجاجات مسيرة العودة الكبرى وأصابت 11,523 آخرين بجروح.

وأوضح التقرير أن العدد الكلي للشهداء يرتفع إلى 212 شهيداً أما المصابون فيرتفع عددهم إلى 36,134 مصابًا منذ بداية المظاهرات. وفي الضفة المحتلة، أصابت قوات الاحتلال 24 فلسطينيًا، من بينهم طفلان على الأقل، بجروح في حوادث مختلفة خلال المواجهات وعبر إطلاق النار بشكل مباشر على الحواجز.

وأشار إلى أن الاحتلال قتل في العام 2019، 15 فلسطينيًا وأصاب 3,162 آخرين بجروح، من بينهم 104 أصيبوا بالذخيرة الحية، خلال المظاهرات والاشتباكات التي شهدتها مختلف أنحاء الضفة.

وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت 8 مبانٍ في المنطقة (ج) والقدس المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، بحجة الافتقار إلى رخص البناء، مشيراً إلى أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 26 شخصًا وإلحاق الأضرار بـ 29 آخرين. وأوضح أن 5 مبانٍ، بما فيها 3 قُدِّمت كمساعدات إنسانية في وقت سابق، هدمت أو صودرت في تجمّعين رعويين يقعان في مناطق أغلقتها سلطات الاحتلال لغايات التدريب العسكري، أو في "مناطق إطلاق نار".

ورصد التقرير اقتلاع 147 شجرة زيتون يتراوح عمرها من 25 إلى 30 عامًا في الأول من كانون ثاني الجاري، ما ألحق الأضرار بسُبل عيش ثماني أُسر فلسطينية من قرية الجبعة قضاء بيت لحم. وادعت سلطات الاحتلال بأن هذه الأشجار كانت تقع في منطقة مصنفة باعتبارها "أراضي دولة". وصادرت سلطات الاحتلال مركبة رباعية الدفع كانت تُستخدم في نقل الطواقم والمعدات الطبية إلى عيادة متنقلة في منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل، واحتُجز طاقم المركبة لبضع ساعات.

واقتحم المستوطنون منزلًا فلسطينيًا في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل، واعتدوا جسديًا على طفل فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا وأصابوه بجراح، حيث يقع هذا المنزل في بناية استولى عليها المستوطنون عام 2017.

وأوضح التقرير الأممي أن قوات الاحتلال نفذت خلال الأسبوعين الماضيين ما مجموعه 117 عملية تفتيش واعتقال في مختلف أنحاء الضفة أسفرت عن اعتقال 140 فلسطينيًا، بينهم 10 أطفال. وسُجِّلت غالبية هذه العمليات في محافظة الخليل (35 عملية)، وتلتها محافظتا القدس (29 عملية) ورام الله (14 عملية).