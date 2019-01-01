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تحويل فتى للاعتقال الإداري وتجديده لثلاثة أسرى

السبت 11 يناير 2020 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحويل فتى للاعتقال الإداري وتجديده لثلاثة أسرى


جنين / سما /

 جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير مصطفى خالد الكسبة من مخيم قلنديا شمال القدس، لمدة أربعة أشهر للمرة الثانية على التوالي، علماً أنه اعتقل في الخامس عشر من أيلول الماضي ، كما جددت الاعتقال الإداري للمرة الثالثة لمدة 4 شهور للأسير عمر الخصيب من قرية عارورة بمحافظة رام الله والبيرة، علماً أنه معتقل منذ تاريخ 20/ 5/ 2019، وجددت الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور بحق الأسير المحرر المعاد اعتقاله سامي محمد شعبان جنازرة (47 عاماً) من مخيم الفوار، جنوب مدينة الخليل، وهو أسير سابق أمضى 11 عاماً في سجون الاحتلال، وأُعيد اعتقاله في أيلول من العام الماضي.

من جهة أخرى، حولت سلطات الاحتلال الفتي الأسير عمار محمد جوابرة (16 عاماً) من مخيم العروب شمال الخليل، للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات، وأعيد اعتقاله فى منتصف كانون الأول الماضى.

#اسرى #سجون الاحتلال #الاعتقال الاداري

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