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وفد طلابي من جامعة هارفارد يزور معهد أريج ويطلع على المستجدات الجيوسياسية

السبت 11 يناير 2020 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد طلابي من جامعة هارفارد يزور معهد أريج ويطلع على المستجدات الجيوسياسية


بيت لحم / سما /

 زار وفد من طلاب الدراسات العليا من جامعة هارفارد من كلية هارفارد كينيدي معهد أريج، ضمن برنامجهم لزيارة المنطقة في جولة علمية للاطلاع على آخر المستجدات في الوضع الجيوسياسي.

وقدم المدير العام للمعهد الدكتور جاد إسحق عرضاً شاملاً للوضع الجيوسياسي. وبسبب اهتمام الوفد أيضاً بموضوع العدالة البيئية تطرق جاد إلى التعاطي مع الوضع البيئي من سلطات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وهدم البيوت والأوامر العسكرية للبناء في المستوطنات، وآخرها إعلان وزير جيش الاحتلال السيطرة على المناطق المصنفة "ج".

وفي آخر المحاضرة، أجاب إسحق عن بعض الأسئلة والاستفسارات للوفد الطلابي، حيث سيقومون بدورهم بإعداد تقارير حول وجهات النظر المختلفة التي استمعوا إليها في الجولة.

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