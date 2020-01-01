عريقات بعلق على تصريحات بينت حول الاستيطان بالضفة: إعلان عملي لإجراء الضم والبدء فيها

رام الله / سما /

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، الجهاز القضائي في محكمة الجنايات الدولية، بفتح تحقيق قضائي مع كل المسؤولين الإسرائيليين، الذين يرتكبون جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.

وقال عريقات، في تصريح له، اليوم السبت: نأمل أن تعزز المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس القضاء فيها، بفتح تحقيق قضائي مع كل المسؤولين الإسرائيليين، الذين يرتكبون جرائم حرب.

وأكد، أن إعلان وزير الحرب الإسرائيلي "نفتالي بنيت"، إنشاء هيئة إسرائيلية جديدة للاستيطان، يعني عملياً البدء بإجراء الضم، مشيراً إلى أن ما يقوم به "بنيت" سواء كان بتشكيل هذه اللجنة أو الإعلان عن تسجيل الأراضي المحتلة، لدى ما تسمى وزارة العدل الإسرائيلية، أو البدء بضم الأغوار، ليست إعلان نوايا، وإنما إعلانات عملية لإجراء الضم والبدء فيها.

واعتبر، ما يقوم به "بنيت" بالإضافة إلى تهديداته بهدم جميع المنازل الفلسطينية في مناطق (ج)، ليس فقط مخالفة للقانون الدولي، وإنما انتهاك واضح له، ولجميع قرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني.

وتابع "سيتم تقديم ما يقوم به بنيت لمحكمة الجنايات الدولية من خلال ملف الاستيطان"، قائلاً: نحن لدينا ملف كامل حول الاستيطان ومصادرة الأراضي، ونقل السكان، بالإضافة إلى ضم القدس الشرقية في المحكمة الجنائية الدولية.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أعلن عن إنشاء هيئة إسرائيلية جديدة للاستيطان، سيكون أبرز مهامها تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة بمناطق الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن من الأمور التي ستركز عليها الهيئة في مسألة تقوية الاستيطان، السماح لليهود بشراء الأراضي في الضفة الغربية بشكل خاص.