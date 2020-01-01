بيتان يتجاهل اتصالًا من نتنياهو..

القدس المحتلة / سما /

ذكر ديفيد بيتان، عضو الكنيست عن حزب الليكود، مساء السبت، أنه تجاهل اتصالًا هاتفيًا من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأوضح بيتان في تصريحات ذكرها موقع القناة العبرية السابعة أن نتنياهو اتصل فيه بعد قراره التنازل عن تعيينه كوزير للزراعة في الحكومة الحالية، ولم يرد بسبب غضبه.

واتهم بيتان نتنياهو بأنه كان بطيئًا في إجراءات تعيين الوزراء الجدد، مشيرًا إلى أنه ما زال غاضبًا من الوضع الذي نشأ حول ذلك.

وكان نتنياهو قرر إلغاء جلسة الحكومة الإسرائيلية يوم غد الأحد، وذلك بعد أن قررت العليا الإسرائيلية تجميد خطوته لتعيين 4 وزراء جدد بسبب أن حكومته الحالية انتقالية، وأنها ستنظر في قانونية خطوته.

يشار إلى أن بيتان، المقرب من نتنياهو، يواجه أيضًا اتهامات بالفساد حين كان رئيسًا لبلدية ريشون لتسيون.