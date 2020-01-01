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ريال مدريد يطرح أقمصة الفريق باللغة العربية

السبت 11 يناير 2020 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يطرح أقمصة الفريق باللغة العربية


سما / وكالات/

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن طرح أقمصة الفريق باللغة العربية خلال الفترة القليلة القادمة في المتاجر الرسمية لاقتنائها من طرف مشجعيه في المنطقة العربية.

وقرر الريال طرح إصدار خاص من أقمصته باللغة العربية بمناسبة كأس السوبر الإسباني الذي يقام في المملكة العربية السعودية.

ووفق إعلان للنادي على صفحته الناطقة بالعربية على تويتر، فإن هذا الإصدار سيكون مقتصرا على منطقة الخليج العربي وبالأخص السعودية والكويت والإمارات، بكميات محدودة وحصرية في متاجر أديداس.

ويذكر أن الفريق الملكي يخوض نهائي كأس السوبر الإسباني غدا الأحد على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بجدة في مواجهة جاره أتلتيكو مدريد

#ريال مدريد #رياضة

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