نتنياهو يعزي بوفاة قابوس ويرحب بتصريحات خليفته

القدس المحتلة / سما /

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعازي بوفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد، الذي توفي أمس عن عمر يناهز 79 عاما.

وقال نتنياهو: "أتقدم بالتعازي للشعب العماني وأشارك في حزنه العميق إثر رحيل السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله. وجه السلطان الراحل قبل عام دعوة لزوجتي ولي للقيام بزيارة هامة ومؤثرة للغاية لعمان، عرض خلالها مساعدته في دفع السلام والاستقرار في المنطقة قدما".

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "كان السلطان قابوس زعيما عظيما عمل دون هوادة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقتنا. أصبحت سلطنة عمان تحت قيادته دولة مركزية ومتقدمة".

وهنأ نتنياهو، السلطان الجديد هيثم بن طارق على تعيينه، وقال: "أرحب بتصريحاته التي أكدت على استمرار السياسة الخارجية العمانية وعملها من أجل تحقيق السلام في المنطقة".