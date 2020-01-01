إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

قلقيلية / سما /

أصيب، مساء اليوم السبت، عشرات المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، عقب انطلاق المسيرة الاسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان.

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين اطلقوا قنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان ومنازل المواطنين، ما أدى إلى اصابة العشرات بحالات اختناق.

يذكر أن قرية كفر قدوم تشهد اسبوعيا مسيرات سليمة مناهضة للاستيطان، وللمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 16 عاما.