بالفيديو.. آلاف الإيرانيين يطالبون المرشد الاعلى "خامنئي" بالرحيل

طهران /وكالات/

خرج عشرات الآلاف من المحتجين الإيرانيين مساء يوم السبت، إلى شوارع العاصمة طهران لمطالبة المرشد الأعلى "علي خامنئي" بالرحيل، بعد الاعتراف بإسقاط الطائرة الأوكرانية.

ونشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تجمع المتظاهرين قرب جامعة أمير كبير في طهران مرددين هتافات تطالب باستقالة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وقائد القوات الجوية على خلفية اعتراف السلطات باستهداف الطائرة الأوكرانية.

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المتظاهرون في طهران يطالبون باستقالة المرشد #خامنئي pic.twitter.com/RZBVGh1BeX — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) January 11, 2020

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في وقت سابق السبت، تحمله المسؤولية كاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، فيما أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران ستواصل التحقيق في "الخطأ الذي لا يغتفر" الذي أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن "الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفرت عن سقوط الطائرة ومقتل 176 شخصا بريئا".

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.