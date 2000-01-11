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ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 50 أسيرًا

السبت 11 يناير 2020 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 50 أسيرًا


غزة / سما /

 قال الأسير المحرر والمختص بشؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، إن قائمة "عمداء الأسرى"، وهو مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على من أمضوا أكثر من عشرون عامًا في سجون الاحتلال بشكل متواصل، قد ارتفعت اليوم إلى (50) أسيرًا، وذلك بعد أن انضم اليها قسرًا الأسير الفلسطيني "نبيل مسالمة" بعد أن اتم اليوم عامه الـ20 على التوالي.

وبين فروانة في تصريح صحفي له، أن من بين "عمداء الأسرى" يوجد (27) أسيرًا قد مضى على اعتقالهم أكثر من (25 عامًا)، وهؤلاء يُطلق عليهم "جنرالات الصبر"، وأن من بين هؤلاء يوجد (14) أسيرًا قد مضى على اعتقالهم أكثر من (30 عامًا) بشكل متواصل وهم من يُطلق عليهم "أيقونات الأسرى" وأقدمهم السيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ يناير1983.

وأوضح بأن الأسير "نبيل يوسف محمد مسالمة"، هو من مواليد عام 1968 ويسكن الخليل، وكانت قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 11-1-2000، بتهمة الانتماء لكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة "فتح" ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة (23) عامًا.

وأشار فروانة الى أن الأسير مسالمة متزوج ولديه ابن واسمه "زيد" وابنة اسمها "بيروت"، فيما نجح خلال فترة سجنه في تهريب "النطف المنوية" لتنجب زوجته مولودًا ذكرًا عام 2014 أسماه "كريم" تيمنا بعميد الأسرى "كريم يونس".

وذكر فروانة أن الأسير "نبيل" كان من كوادر ونشطاء انتفاضة الحجارة عام 1987 وقد اعتقل خلالها عدة مرات، ويُعتبر من قيادات فتح، ويقبع الآن في سجن النقب الصحراوي ويُعتبر من قيادات الحركة الأسيرة.

#اسرى #سجون الاحتلال

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