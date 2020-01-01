طوباس: فعالية تضامنية مع الأسرى ذوي الإعاقة

طوباس /سما /

شاركت فعاليات بلدة عقابا بمحافظة طوباس، اليوم السبت، في فعالية تضامنية، بعنوان: "وقفة عز وشموخ مع الأسرى ذوي الاحتياجات الخاصة"، ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ55 لانطلاقة الثورة الفلسطينية.

وقال محافظ طوباس يونس العاصي، في كلمته، "في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها شعبنا وقضيته، نحن بأمس الحاجة للوحدة الوطنية، لمواجهة المؤامرات ضد شعبنا"، داعيا إلى المزيد من الفعاليات التضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال.

بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، أن قضية الأسرى أولوية لدى القيادة، مشددا على أن ما يسمى "صفقة القرن" لن تمر أمام إرادة شعبنا وصلابة قيادته، وقال: "نحن على درب الشهداء والأسرى حتى تحقيق الحرية والاستقلال".

من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" توفيق الطيراوي، إن حركة "فتح" صاحبة حكمة وعزيمة وقرار، وستواصل النضال حتى التحرير والاستقلال، وإطلاق سراح كافة الاسرى من سجون الاحتلال.

بدوره، دعا عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" بيان طبيب، توحيد الجهود لدمج ذوي الاعاقة في المجتمع كونهم شركاء فاعلين في النضال والبناء، مشيرا إلى أن نسبة ذوي الإعاقة من أبناء الحركة الأسيرة تتجاوز 2.5%.

وقال رئيس بلدية عقابا جمال أبو عرة، إن هذا التكريم يأتي بمبادرة من المكاتب الحركية، ضمن فعاليات الذكرى الـ55 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، وحركة "فتح".

وأضاف: "القيادة الفلسطينية تضع قضية الأسرى على سلم أولوياتها كونهم تحت دائرة الاستهداف، والاحتلال يريد تحويلهم من مناضلين إلى إرهابيين".

وفي ختام الاحتفال، جرى تكريم عدد من الأسرى في سجون الاحتلال ببلدة عقابا، حيث تسلمت عائلاتهم دروعا تكريمية.