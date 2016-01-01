مياه بحر إيجه تبتلع 12 مهاجراً

سما / وكالات/

ذكرت وسائل إعلام يونانية اليوم السبت أن 12 شخصا على الأقل غرقوا، وربما آخرون في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم قبالة سواحل جزيرة "باكسوس" في بحر إيجه.

وأنقذ خفر السواحل اليونانيون 21 شخصاً من البحر، لكن ربما يكون هناك 50 شخصاً على متن القارب.

وأرسل خفر السواحل أربعة قوارب دورية وثلاث مروحيات للقيام بمهمة إنقاذ. وتمشط خمس سفن مدنية أخرى بالفعل المنطقة.

طبقا لما ذكره الموقع الالكتروني لهيئة "مارين ترافيك" المعنية برصد حركة الملاحة البحرية.

وتعترض السلطات اليونانية بشكل شبه يومي قوارب تهرب مهاجرين من تركيا إلى جزر يونانية في بحر إيجه.

ومازال تدفق الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الدول الأوروبية الغنية باستخدام طريق البلقان المغلق بشكل رسمي، عند أعلى مستوى منذ إغلاق الحدود في آذار/مارس 2016.

وفي عام 2019، تم تسجيل إجمالي 74482 شخصا وصلوا إلى اليونان، 59591 عبر البحر والباقي عبر الحدود البرية، طبقا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومعظمهم وصلوا منذ بدء التدفق في نيسان/إبريل الماضي.

يأتي ذلك مقارنة بـ 50508 في عام 2018 و36310 في عام 2017 على التوالي.