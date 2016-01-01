  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مياه بحر إيجه تبتلع 12 مهاجراً

السبت 11 يناير 2020 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مياه بحر إيجه تبتلع 12 مهاجراً


سما / وكالات/

ذكرت وسائل إعلام يونانية اليوم السبت أن 12 شخصا على الأقل غرقوا، وربما آخرون في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم قبالة سواحل جزيرة "باكسوس" في بحر إيجه.

وأنقذ خفر السواحل اليونانيون 21 شخصاً من البحر، لكن ربما يكون هناك 50 شخصاً على متن القارب.

وأرسل خفر السواحل أربعة قوارب دورية وثلاث مروحيات للقيام بمهمة إنقاذ. وتمشط خمس سفن مدنية أخرى بالفعل المنطقة.

طبقا لما ذكره الموقع الالكتروني لهيئة "مارين ترافيك" المعنية برصد حركة الملاحة البحرية.

وتعترض السلطات اليونانية بشكل شبه يومي قوارب تهرب مهاجرين من تركيا إلى جزر يونانية في بحر إيجه.

ومازال تدفق الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الدول الأوروبية الغنية باستخدام طريق البلقان المغلق بشكل رسمي، عند أعلى مستوى منذ إغلاق الحدود في آذار/مارس 2016.

وفي عام 2019، تم تسجيل إجمالي 74482 شخصا وصلوا إلى اليونان، 59591 عبر البحر والباقي عبر الحدود البرية، طبقا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومعظمهم وصلوا منذ بدء التدفق في نيسان/إبريل الماضي.

يأتي ذلك مقارنة بـ 50508 في عام 2018 و36310 في عام 2017 على التوالي.

#تركيا #اليونان #مهاجرين #بحر ايجه

الأكثر قراءة اليوم

الزهار : التقيت سليماني عدة مرات وكان صادقا مع اسمه كقائد لقوة القدس

معاريف: اغتيال سليماني سيغير سياسة ترامب بــ"الشرق الأوسط".. والامن الاسرائيلي يحذر

"حزب الله" : هكذا سيرد حسن نصر الله على مقتل قاسم سليماني

الخارجية الأميركية ترد على عادل عبد المهدي: نحن في العراق باقون!

وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد

الكشف عن نتائج وتفاصيل اجتماع تنفيذية المنظمة برئاسة الرئيس عباس..

مرفق الرابط.. "سما الاخبارية" تعلن عن انطلاق صفحتها الرسمية الجديدة على موقع فيسبوك

الأخبار الرئيسية

البيت الابيض

"أسوشيتد برس: واشنطن تدرس حظر دول من دخول أراضيها ... بينها إيران و4 دول عربية!

شاهد.. ترامب: السعودية بلد غني جدا و دفعت مليار دولار مقابل قوات إضافية

البرغوثي

تحوّل مصري في الموقف منه.. البرغوثي محور تجاذب فتحاوي وهذا ما عرضته عليه الحركة ..

قيادة جديدة لـ«فتح» في غزة تزامناً مع حديث عن ترشيح ثمانية أشخاص في المجلس الثوري

ميس

هارتس : هكذا اعتقلوا ميس وعذبوها ونكّلوا بوالديها