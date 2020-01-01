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"أسوشيتد برس: واشنطن تدرس حظر دول من دخول أراضيها ... بينها إيران و4 دول عربية!

السبت 11 يناير 2020 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أسوشيتد برس: واشنطن تدرس حظر دول من دخول أراضيها ... بينها إيران و4 دول عربية!


واشنطن/ وكالات/

 أكد تقرير نشرته الوكالة الأمريكية "أسوشيتد برس" يوم، السبت، أن البيت الأبيض يدرس توسيع الحظر على السفر للولايات المتحدة، ليشمل دولا إضافية، بحسب ما ذكر ستة مسئولين مطلعين على المداولات.

وكشف مسئولان لـ "أسوشيتد برس"، أن الوثيقة الخاصة بالتغييرات، حجبت أسماء الدول التي ستتأثر بها، وذلك لأنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من اتخاذ التدابير اللازمة النهائية بخصوصها.

وقال المسئولان، إن القرار سيتضمن عددا من الدول التي سبق وصدر بحقها قرار تنفيذي بالحظر في يناير2017، فيما ستغيب دول أخرى مثل العراق والسودان وتشاد، بعد جولات تقاضي واسعة.

ومن المتوقع، أن يتضمن قرار الحظر الجديد، بحسب "أسوشيتد برس"، 5 دول هي إيران وسوريا والصومال وليبيا واليمن، كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إضافة دولتين هما فنزويلا وكوريا الشمالية.

ورفض البيت الأبيض نفي أو تأكيد المعلومات التي نشرتها "أسوشيتد برس"، إلا أن مصادر رجحت أن يتم إعلان القرار رسميا بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لقرار حظر السفر الأول لترامب في 27 يناير 2017.

#البيت الابيض #امريكا #ايران #سوريا

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