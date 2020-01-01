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مجدداً..الاحتلال يفتح سدود المياه شرق غزة ويغرق مئات الدونمات

السبت 11 يناير 2020 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدداً..الاحتلال يفتح سدود المياه شرق غزة ويغرق مئات الدونمات


غزة / سما /

فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم السبت، سدود المياه بشكلٍ مفاجئ شرق مدينة غزة ما أسفر عن غرق مئات الدونمات الزراعية.

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، إن قوات الاحتلال أقدمت من جديد وبشكلٍ متعمد على فتح سدود تجمع مياه الأمطار على أراضي المزارعين شرق حي الشجاعية.

وأوضحت أنه بعد فتح عبارات المياه غرقت أكثر من 1000 دونم زراعي مزروعة بالمحاصيل الحلقية كالشعير والقمح والملفوف والبازيلاء والزهرة وغيرها من المحاصيل التي تلفت بفعل كمية المياه الكبيرة التي تدفقت نحوها.

ويوم الأحد الماضي، أغرق الاحتلال الإسرائيلي مئات الدونمات الزراعية بعدما فتح عبارات تجمع مياه الأمطار ما أدى إلى تلف المحاصيل الزراعية نتيجة كمية المياه.

#الاحتلال الاسرائيلي #غزة #الاراضي الفلسطينية

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