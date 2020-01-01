ليبرمان يهاجم القائمة المشتركة ويعارض صفقة مع حماس

القدس المحتلة / سما /

هاجم أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، اليوم السبت، القائمة العربية المشتركة بزعم أن أعضائها يؤيدون حركة حماس، وأدانوا اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وقال ليبرمان: إن أعضاء القائمة المشتركة يتحدثون علنًا عن تأييدهم للمنظمات "الإرهابية" في المنطقة.

وعبر عن معارضته لأي صفقة سيتم التوصل إليها مع حماس. مؤكدًا أنه سيرفض أي صفقة يتم فيها تبييض السجون من أسرى حماس والمنظمات الأخرى.

وبشأن الوضع الداخلي، قال ليبرمان إن حزب أزرق- أبيض يسعى للتحالف مع الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة والقائمة المشتركة. مشيرًا إلى أن هناك اتصالات تجري من أجل إنشاء هذا التحالف، وأن اجتماعات مكثفة عقدت الشهر الماضي لهذا الهدف.

واتهم ليبرمان، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه يريد الحصانة على حساب المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن حزبه سيعمل من أجل منع ذلك، حتى وإن كان ذلك سيتسبب بصراع مع رئيس الكنيست بولي إدلشتاين الذي يجب أن يكون في موضع يحقق مصلحة الدولة وليس الحزب.

وأشار إلى أن حزبه يبذل كل ما في وسعه من أجل تشكيل ائتلاف صهيوني يضم جميع الأحزاب الصهيونية، وذلك يعتمد على حجم المقاعد التي سيحصل عليها حزبه في الانتخابات المقبلة.