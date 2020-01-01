أعمال تجريف غرب سلفيت لتوسيع مستوطنة "بروخين"

سلفيت /سما/

واصل مستوطنون أعمال تجريف لتوسعة مستوطنة "بروخين" المقامة على أراضي المواطنين شمال بلدة بروقين غرب سلفيت.

وأفاد شهود عيان، أن جرافات المستوطنين، واصلت عمليات تجريف وتهيئة الأرض والبنية التحتية للمزيد من البناء الاستيطاني على حساب أراضي بلدة بروقين وبلدة بديا وكفر الديك وقرية سرطة غرب سلفيت.

وأكد الباحث في شؤون الاستيطان الدكتور خالد معالي أن عمليات التوسع الاستيطاني لم تتوقف في كافة قرى وبلدات محافظة سلفيت؛ حيث تستنزف 25 مستوطنة أراضي 18 تجمع سكاني في محافظة سلفيت.

وأشار إلى أنه يجري بناء متنزه ومؤسسات تتبع لمستوطنة "بروخين".

ولفت معالي إلى أن حكومة الاحتلال أعلنت في وقت سابق عن توسيع مستوطنة "بروخين" بمئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وأوضح أنه يجري العمل على بنائها حالياً على حساب أراضي المزارعين وهو ما يخالف القانون الدولي الانساني.