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إدارة سجون الاحتلال تنقل 60 قاصراً إلى "الدامون"

السبت 11 يناير 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة سجون الاحتلال تنقل 60 قاصراً إلى "الدامون"


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، بأن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى في "عوفر" بقرارها نقل نحو 60 أسيراً قاصراً إلى سجن "الدامون"، رافضةً مرافقة ممثلين عنهم من الأسرى البالغين.

وأوضح الأسرى في رسائل وصلت للهيئة من غالبية السجون أنهم يرفضون نقل الأسرى القاصرين إلى سجون أخرى دون ممثلين عنهم، وذلك لما فيه من خطورة على مصير القاصرين، الذين ينفرد بهم السجّان في غياب الممثل، معلنين أنهم سيقومون بخطوات تصعيدية في حال إقدام الإدارة على ذلك.

يشار إلى أن نحو 200 أسيراً قاصراً يقبعون في سجون الاحتلال، ويقوم عدد من الأسرى البالغين بتوجيههم وإدارة نظام حياتهم ومتابعة أوضاعهم وتمثيلهم أمام إدارة السجون.

#سجون الاحتلال #اسرى #قاصرين

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