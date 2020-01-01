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وفاة طالب فلسطيني في كلية الحقوق بالجزائر

السبت 11 يناير 2020 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة طالب فلسطيني في كلية الحقوق بالجزائر


بيت لحم / سما /

 توفي، اليوم السبت، الطالب في كلية الحقوق بسنته الثالثة في الجزائر ليث محمد حسن الحمري، اثر سقوطه عن علو.

وأُعلن عن وفاة الحمري في مسقط رأسه قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، ونعى الاتحاد العام لطلبة فلسطين في الجزائر، الطالب الفقيد، وجاء في بيان النعي: "على اثر هذا المصاب الجلل والفاجعة الأليمة، يتقدم الاتحاد العام لطلبة فلسطين في الجزائر "ولاية البليدة" إلى اهله واصدقائه و عائلته بتعازينا القلبية الحارة و بمشاعر المواساة و التعاطف الأخوية المخلصة، سائلين المولى عز و جل أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته و أن يحشره مع النبيين و الصدّقين و الشهداء وأن يلهمكم جميل الصبر و السلوان و حسن العزاء ، إنه ولي ذلك و القادر عليه".

#بيت لحم #وفاة #الجزائر

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