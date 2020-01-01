ليبرمان: سأناطح رئيس الكنيست في حال اقتضت الضرورة!

القدس المحتلة / سما /

أعرب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان عن أمله في أن يتخذ رئيس الكنيست يولي أدلشتاين قراراته من منطلق دوره الرسمي وليس الحزبي في كل ما يتعلق بمسألة منح الحصانة البرلمانية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وفق قناة "كان" العبرية.



وخلال ندوة ثقافية عُقدت في نتانيا اليوم، قال ليبرمان: إن منصب أدلشتاين ليس بالسياسي وأنه غير معني بمناطحته إلا أنه سيقوم بذلك في حال اقتضت الضرورة.



وبحسب القناة، من المتوقع أن يعلن رئيس الكنيست غداً الأحد موقفه من تشكيل لجنة تُناط بها مناقشة هذه المسألة أم لا، بعد أن يتسلم رسمياً رأي المستشار القانوني للكنيست ايال يينون بهذا الخصوص.