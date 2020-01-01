الكشاف التقدمي ينظم يوماً كشفياً في غزة إسناداً للرفيق أحمد زهران

غزة / سما /

نظمت مجموعات الكشاف التقدمي يوماً كشفياً بعنوان "الوفاء للأسير أحمد زهران" في منطقة غزة الجنوبية.

وقال قائد مجموعات الكشاف التقدمية الرفيق أمجد أبو صفية في منطقة غزة الجنوبية " أن هذا اليوم نُظم خصيصاً لإسناد الأسير البطل الرفيق القائد أحمد زهران المضرب عن الطعام منذ ما يقارب 110 أيام، والذي يسطر أقوى أنواع البطولة بأمعائه الخاوية في مقارعة السجان والمحتل

وأكد أبو صفية أن اليوم الكشفي هو استكمال لخطة وضعتها قيادة الكشاف التقدمي للتوسع في الأجيال كلها تحمل رموز وعناوين وأسماء وطنية للشهداء والأسرى، لزرع القيم الوطنية في نفوس الجيل القادم

وقد استضافت مجموعات الكشاف التقدمي وفداً إيطالياً شارك في العديد من الأنشطة والفعاليات بجانب الكشاف، معبرين عن ثنائهم للشكل ومنهجية العمل مع الأجيال القادمة.