كانتي يخطط للانتقال للريال.. وبيريز متردد!

وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحافية إنجليزية, أن الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، يخطط للانتقال إلى فريق ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن كانتي يرتبط بعلاقة رائعة مع مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني لـ"الميرينغي"، ما جعل الريال هدفه في تحديه الجديد.

وانضم كانتي إلى "البلوز" عقب تتويجه في 2016 بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي، وحقق الدوري في أول مواسمه مع تشيلسي، وتوّج أفضل لاعبي الموسم، لكن تراجع نتائج "البلوز" فيما بعد جعله يدرس الرحيل.

وبيّنت "صن", أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لا يزال مترددا بشأن دفع مبلغ كبير في لاعب الوسط الدولي الفرنسي، والذي من المرجح أن يصل إلى 100 مليون إسترليني، وهو ما قد يمثل عقبة أولى في طريق بدء المفاوضات لحسم الصفقة.

وارتبط اسم كانتي خلال الفترة الماضية بالعديد من الأندية الأوروبية الأخرى، مثل بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.

يشار إلى أن كانتي شارك في 18 مباراة مع "البلوز" هذا الموسم في كل البطولات، سجل فيها 3 أهداف.