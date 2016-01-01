  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كانتي يخطط للانتقال للريال.. وبيريز متردد!

السبت 11 يناير 2020 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
كانتي يخطط للانتقال للريال.. وبيريز متردد!


وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحافية إنجليزية, أن الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، يخطط للانتقال إلى فريق ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن كانتي يرتبط بعلاقة رائعة مع مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني لـ"الميرينغي"، ما جعل الريال هدفه في تحديه الجديد.

وانضم كانتي إلى "البلوز" عقب تتويجه في 2016 بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي، وحقق الدوري في أول مواسمه مع تشيلسي، وتوّج أفضل لاعبي الموسم، لكن تراجع نتائج "البلوز" فيما بعد جعله يدرس الرحيل.

وبيّنت "صن", أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لا يزال مترددا بشأن دفع مبلغ كبير في لاعب الوسط الدولي الفرنسي، والذي من المرجح أن يصل إلى 100 مليون إسترليني، وهو ما قد يمثل عقبة أولى في طريق بدء المفاوضات لحسم الصفقة.

وارتبط اسم كانتي خلال الفترة الماضية بالعديد من الأندية الأوروبية الأخرى، مثل بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.

يشار إلى أن كانتي شارك في 18 مباراة مع "البلوز" هذا الموسم في كل البطولات، سجل فيها 3 أهداف.

#نجولو كانتي #تشيلسي #ريال مدريد #فلورنتينو بيريز

الأكثر قراءة اليوم

الزهار : التقيت سليماني عدة مرات وكان صادقا مع اسمه كقائد لقوة القدس

شاهد.. غرق عشرات المنازل في غزة بسبب الأمطار الغزيرة

معاريف: اغتيال سليماني سيغير سياسة ترامب بــ"الشرق الأوسط".. والامن الاسرائيلي يحذر

الخارجية الأميركية ترد على عادل عبد المهدي: نحن في العراق باقون!

ترقب وحذر فلسطيني من انعكاس التوتر الإيراني الأمريكي على مواجهة مع إسرائيل

الكشف عن نتائج وتفاصيل اجتماع تنفيذية المنظمة برئاسة الرئيس عباس..

مرفق الرابط.. "سما الاخبارية" تعلن عن انطلاق صفحتها الرسمية الجديدة على موقع فيسبوك

الأخبار الرئيسية

شاهد.. ترامب: السعودية بلد غني جدا و دفعت مليار دولار مقابل قوات إضافية

البرغوثي

تحوّل مصري في الموقف منه.. البرغوثي محور تجاذب فتحاوي وهذا ما عرضته عليه الحركة ..

قيادة جديدة لـ«فتح» في غزة تزامناً مع حديث عن ترشيح ثمانية أشخاص في المجلس الثوري

ميس

هارتس : هكذا اعتقلوا ميس وعذبوها ونكّلوا بوالديها

وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد