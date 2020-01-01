بيت لحم: أزمة خانقة على حاجز الكونتينر بفعل اجراءات جيش الاحتلال

بيت لحم/ سما /

أدت اجراءات جنود الاحتلال المتمركزين عند حاجز الكونتينر العسكري المقام على أراضي قرية السواحرة الشرقية المطل على طريق وادي النار الذي يربط بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، يوم السبت، إلى أزمة مرورية خانقة، أدت إلى معاناة الآلاف من المواطنين من مختلف الأعمار والقطاعات، حيث تسبب إغلاق الحاجز إلى تكدس آلاف المركبات من كلا الاتجاهين في طوابير طويلة وعلى مدى أكثر من ساعتين، دون معرفة أسباب هذا الإجراء القمعي.

وقالت مصادر محلية، إن الكثير من كبار السن والاطفال قد مروا في أزمات صحية مختلفة، نتيجة حشرهم في السيارات ومنعهم من الحصول على زجاجات الماء أوالشراء من المحلات التجارية.