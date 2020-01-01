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الاحتلال يمنع 20 مواطناً من السفر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي

السبت 11 يناير 2020 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

تنقل أكثر من 52 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة في أريحا بالضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة الفلسطينية 190 مطلوبا للقضاء والنيابة العامة.

وذكرت إدارة  العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة، "أن عدد المغادرين خلال الأسبوع الماضي بلغ (28158) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (23985) شخصا ، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

ونوهت إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (190) مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

وأضافت "أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين ، حيث تم التنسيق ل (15) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (20) مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية " .

واشارت إلى أن الحركة هذا الأسبوع على معبر الكرامه مفتوحة في الاتجاهين على مدار 24 الساعة من الأحد حتى الخميس دون أي تشويشات على حركة المسافرين، وتتوقف الحركة يوم الجمعة عند الساعة 10:30 صباحا ، فيما دوام يوم السبت من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 12:00 ظهرا في الاتجاهين .

#سلطات الاحتلال #معبر الكرامة #السفر

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