فيديو جديد.. زوجة القتيل في منزل نانسي عجرم تحمل فادي الهاشم المسؤولية

وكالات / سما /

في تفاصيل جديدة لقضية مقتل لص في منزل نانسي عجرم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا لزوجة القتيل، تتهم فيه الفنانة نانسي وزوجها فادي الهاشم بالمسؤولية عن مقتل زوجها.

وأوضحت زوجة القتيل أن زوجها كان يعمل في منزل نانسي عجرم، وبأنه كان موعودا براتب 800 دولار وسكن للعائلة.

وحملت فاطمة الموسى المسؤولية لفادي الهاشم بقتل زوجها، وختمت كلامها بالقول: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

وكانت فاطمة الموسى قد أدلت بشهادتها مؤخرا أمام القضاء، وذلك بعد الاستنابة القضائية التي صدرت.

وكان وكيل الهاشم قد صرح مؤخرا بأن موكله غير موقوف حاليا لدى القضاء، وبأن ذلك كان مجرد شائعات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما صدر في تقرير الطبيب الشرعي تبين وجود:

-طلقة في الساعد الأيمن.

-طلقتين في الكتف الأيسر.

-تحطيم في الكتف الأيسر.

-ثلاث طلقات في الصدر.

-طلقتين في البطن.

-سبع طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة.

-طلقة من أعلى الفخذ الأيسر.