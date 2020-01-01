هكذا حاول تهريب حوالي 4000 حبّة كبتاغون الى بريطانيا

وكالات / سما /

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان أنه "في إطار ملاحقة شبكات تهريب المخدرات وكشف المتورطين، ونتيجة للمتابعة الحثيثة وعمليات الرصد والتعقب، تمكنت دورية من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ ٢/١/٢٠٢٠ من توقيف في محلة حي السلم، المدعو ل. ح. (مواليد عام 1987، سوري) بجرم تهريب كمية من حبوب الكبتاغون عددها حوالي 4000 حبة، جرى ضبطها بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٩ من قبل جمارك المطار، كانت موضبة داخل مادة البن ومعدة للتهريب إلى بريطانيا.

وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بالاشتراك مع آخرين بتهريب حبوب الكبتاغون داخل البن.

وقد أودع الموقوف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين."