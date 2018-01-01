وفاة شاب بعد 4 سنوات من تناوله "ساندويتش" مسمم بالزئبق

وكالات / سما /

أقدم رجل ألماني على قتل زميله في العمل عن طريق "ساندويتش" مسمم بمادة "الزئبق".

وتوفي الضحية "26 عاماً"، بعد أن دخل في غيبوبة طوال الـ4 سنوات بعد تناوله الـ"ساندويتش".

وقام المتهم برش كميات من الزئبق ومواد أخرى على "ساندويتشات"، قدمها لزملائه في العمل فتسببت بدخول المتوفى في غيبوبة، وتعرض اثنين آخرين من زملائه لأضرار خطيرة.

وتم اعتقال المتهم في عام 2018 بعد أن كشفته كاميرات المراقبة بالعمل وهو يضيف مسحوقا مثيراً للشبهات في ساندويتشات زملائه في العمل في بلدة شلوس هولت شتوكنبروك.

وحكمت محكمة الولاية في بيليفيلد على المتهم بالسجن مدى الحياة.

يذكر أن التعرض للزئبق يمكن أن يتسبب في عدد من المشكلات الصحية بما في ذلك مشاكل الجلد والجهاز العصبي والكلى.