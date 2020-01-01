ما هي الأسرار المظلمة التي يخفيها الرجال عن النساء؟

وكالات / سما /

تصبح الأسرار في بعض الأحيان عبئا ثقيلا على الروح، ولكن، حتى هذا لا يلزم صاحبها بالبوح بها. فالجميع نساء ورجالا، تراودهم أفكار، ويحتفظون بأسرار لا يريدون الكشف عن ماهيتها، وقد يكون ذلك السر أمرا يخجل المرء من كشفه، أو خطيرا تؤدي إماطة اللثام عنه إلى الهاوية.

وفي تقرير نشره موقع "آف.بي.ري" الروسي استعرضت لازاريفا فاليريا الأسرار المظلمة التي يخفيها الرجال عن النساء:

أنا لا أنظر إليك فحسب

ينظر الرجل إلى أخريات غير شريكته. وفي بعض الأحيان، لا يستغرق الأمر بضعة ثوان، ولا يعني ذلك بالضرورة وقوعه في حب فتاة أخرى. وقد ينظر بعض الرجال إلى أخريات دون خجل، غير منكرين لهذه الحقيقة، ولا يشعرون بالذنب إزاء قيامهم بمثل هذه التصرفات التي قد تثير غضب زوجاتهم.

ولا يمانع هذا النوع من الرجال التحديق بامرأة أخرى، ولا يعتبر ذلك أمرا غير لائق أو عدم احترام امرأته. بناء على ذلك، ينبغي ألا يدخل حامل هذه الصفات في علاقة على الإطلاق، لا سيما أنه لا يرى مشكلة في التصريح علنا بحبه أخريات.

لا أرغب أبدا في الزواج

بعض الرجال لا يرغبون في الزواج، غير أنهم يعدلون عن قرارهم فقط بسبب إصرار خطيباتهم على الدخول في علاقة رسمية. وبعد الارتباط الرسمي بسنوات يداهمهم الشعور بالندم، مما قد يدفعهم للتصرف بصبيانية والعودة للمنزل في ساعات متأخرة، وقد يدمر الأسرة ويؤدي للطلاق.

أنا غير معجب بك

البعض لا يستنتجون فكرة عدم الإعجاب بزوجاتهم إلا بعد الدخول في علاقة رسمية، ومرور فترة من الزمن دون تحول المشاعر التي تجمعهم إلى حب، هذا الشعور العميق الذي يدفع المرء للقيام بأي شيء من أجل الحبيب. ومع ذلك، ورغم إدراك الرجل حقيقة أنه لا يكن مشاعر لزوجته، فإنه يخشى الاعتراف بذلك معتقدا أن القيام بأمر مماثل يؤذي مشاعر زوجته، وقد يستمر هذا الفتور العاطفي سنوات.

ما زلت أهوى حبيبتي السابقة

يواجه بعض الرجال صعوبة بتجاوز الماضي ودفن أحبائهم السابقين بين طياته. من هذا المنطلق، قد يستمر الرجل في عشق حبيبته القديمة حتى لو بدأ حياة جديدة مع زوجة أخرى. ورغم مشاعره العميقة فإنه يخشى الاعتراف الذي قد يؤدي إلى فضيحة.

في الواقع، تعتبر النصيحة المتمثلة في الدخول بعلاقة جديدة لتجاوز الحبيبة السابقة من أسوأ النصائح التي قد تقدم للبعض، لأن ذلك قد يلحق ضررا بالجديدة. من هذا المنطلق، ينبغي تجاوز الماضي أولا، ومن ثم التركيز على العلاقات الجديدة.

أريد الارتباط بفتاة غيرك

بعضهم لا يقاتلون من أجل الفوز بفتاة ما، مكتفين بالفتاة التي تقف إلى جوارهم في ذلك الوقت. ومع ذلك، ينبغي على الرجال إدراك حقيقة أنه لا يمكن بلوغ السعادة باستخدام شخص آخر لتحقيق مكاسب شخصية. على صعيد آخر، لا تشك الفتاة بإمكانية استخدامها كامرأة احتياطية، سيتم التخلي عنها بمجرد ظهور شخص أفضل منها.

أنا لا أحب أمك

بعض الرجال ينزعجون بشكل رهيب من الزيارات المتكررة لأمهات زوجاتهم. ورغم أن العادة جرت على أن النساء يلاقين صعوبات في التعامل مع حمواتهن، فإن الأمور اختلفت اليوم. قد يحاول الرجل إخفاء مشاعره السلبية تجاه حماته، لكن تستطيع المرأة ملاحظة وجود التوترات بينهما مما يتطلب تدخلها للحفاظ على السلام بينهما.