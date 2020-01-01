تعرف على أول جهاز هاتف في العالم بكاميرات مخفية

وكالات / سما /

كشفت شركة "ون بلس"، ضمن فعاليات "CES 2020"، أخيرًا عن هاتفها الجديد "OnePlus Concept One"، الذي بدأت بالتسويق له منذ الأسبوع الماضي. وكان الحدث جديدًا ومميزًا، سواء من حيث الهاتف نفسه أو من حيث تواجد ون بلس في فعاليات "CES"، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى.



يتميز الهاتف الجديد بتقنية جديدة تتيح تغيير لون الزجاج الخلفي الذي يغطّي الكاميرا إلى اللون الأسود، وبالتالي يقوم بإخفاء الكاميرا الموجودة أسفله.



وبذلك تتيح هذه الميزة الحفاظ على الأمان والخصوصية الخاصة بالهاتف، بالإضافة إلى المظهر الجمالي.



ومايجعلها ميزة آمنة وسريعة، هي أن الهاتف يحتاج لكي يقوم بإزالة التعتيم من على الكاميرا فقط إلى 0.7 ثانية.



يذكر أن شركة "ون بلس" تعاونت في تطوير هاتف "OnePlus Concept One" مع شركة "McLaren" المتخصصة في تصنيع السيارات، وهذا التعاون هو استكمال لتعاون مستمر وقديم بين الشركتين والذي استمر لوقت طويل جدًا. وإن كنت متابعًا للسيارات فيمكنك أن تلاحظ العلاقة بين تصميم الزجاج في هذا الهاتف وبين سيارات "720S Spider" الفاخرة والتي تصنّعها مكلارين.



و معرض "CES" هو معرض تجاري يُقام في شهر كانون الثاني من كل عام في لاس فيغاس الأمريكية، وترعاه جمعية صانعي الإلكترونيات الاستهلاكية، ويعرض فيه عيّنات من المنتجات المتقدمة للشركات ومنتجات مستقبلية، ويعتبر هذا المعرض من أكبر معارض التكنولوجيا في العالم.